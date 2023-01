Oeps, typfoutje ... Ekeren wenst je een 'goorspoedig' 2023

“We kregen melding van een nogal maffe typfout op onze ledschermen”, klinkt het bij het district. “Door de stress en tijdnood van de cyberaanval is die er inderdaad onbedoeld ingeslopen. Door diezelfde aanval kunnen we momenteel niet aan onze bestanden om de fout te corrigeren of om de boodschap te verwijderen. Morgenvroeg nemen we zo snel mogelijk contact op met de leverancier van de leds om te vragen of hij dit kan verhelpen. Niettemin wensen we jullie echt wel een voorspoedig en prachtig 2023 vol fijne én grappige momenten. Wij zorgden (ongewild) alvast voor het eerste.”