Oekraïense vluchtelingen mogen woensdag gratis naar de Sinksenfoor

Antwerpen 3,6 procent van gecontro­leer­de bestuur­ders onder invloed van alcohol

De verkeerspolitie heeft op vrijdag- en zaterdagnacht WODCA-controles (WeekendOngevallen Door Controles Aanpakken) gehouden op verschillende plaatsen in de stad en de districten. In totaal werden daarbij 1.629 bestuurders gecontroleerd. 3,6 procent van hen, ofwel zo’n 58 chauffeurs, had te veel gedronken of reed onder invloed van drugs.

14:18