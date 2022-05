Oekraïense studenten krijgen snelcursus aan de universiteit

AntwerpenIn mei en juni organiseert de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen de Antwerp Short Course. De snelcursus is er speciaal voor studenten uit Oekraïne die recent naar Vlaanderen vluchtten. De Oekraïense vluchtelingen leren Nederlands en worden voorbereid op een eventuele studie in het hoger onderwijs in Vlaanderen. “Het is niet omdat je moet vluchten voor oorlog in je thuisland, dat je ook wegvlucht van het recht op onderwijs.”

Een combinatie van Nederlands, Engels en Academisch Engels moet jonge gevluchte Oekraïners voorbereiden op een eventuele start in het Vlaamse hoger onderwijs in september 2022. De cursus wordt geleid door taaldocenten van Linguapolis, het taleninstituut van UAntwerpen, en studieadviseurs van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen. De stedelijke inburgeringsdienst Atlas staat in voor de eerste opvang en screening van (potentiële) deelnemers.

Diner bij Antwerpenaars thuis

Naast een acht weken durend taalbad krijgen de Oekraïense studenten ook begeleiding bij het kiezen van een studierichting op een Vlaamse universiteit of hogeschool. Twee namiddagen per week krijgen ze meer informatie over het onderwijssysteem in Vlaanderen en over studentenstad Antwerpen.

De Antwerp Short Course focust niet alleen op studeren. Er wordt ook tijd voorzien om de vluchteling-studenten te laten kennismaken met Antwerpen, met elkaar en met hun Vlaamse collega’s. Zo lunchen ze twee keer per week in het studentenrestaurant van de universiteit of een van de hogescholen, en worden er twee namiddagen per week sociale activiteiten georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan een speeddate met Vlaamse en Oekraïense studenten, een wandeling in de Antwerpse studentenbuurt (georganiseerd door STAN) of een diner bij een UAntwerpen-collega thuis.

Heel gemotiveerd

Veertien deelnemers begonnen deze week aan de cursus. De komende weken zullen allicht nog andere studenten aansluiten. “Toen ik net in België was, voelde ik mij soms bang en alleen”, vertelt Diana, een Oekraïense student. “Maar nu ik meer met leeftijdsgenoten in contact kom en aan activiteiten kan deelnemen om het (studenten)leven in Antwerpen te leren kennen, voel ik mij veel beter. Angst remt je af, maar dit initiatief zorgt er net voor dat ik niet meer angstig ben. Ik raad het dan ook graag aan mijn vrienden aan.”

“We merken dat de deelnemers heel erg gemotiveerd zijn”, bevestigt Isabelle De Ridder, beleidssecretaris van de Antwerpse associatie. “Ieder van hen brengt natuurlijk een eigen verhaal mee. Er is ook nog veel onzekerheid over hun nabije toekomst. Hoe lang sleept de oorlog nog aan? Zullen ze voor langere tijd in Vlaanderen blijven? Deze cursus is sowieso nuttig voor hen: wat ze leren, zullen ze altijd kunnen gebruiken.”