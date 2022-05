Oekraïense student organiseert benefiet in Handelsbeurs

AntwerpenYaremma, een 24-jarige Oekraïense Belg, zit niet stil bij de situatie in zijn thuisland. De student Handelsingenieur wil op 17 juni de top van de Belgische businesswereld samenbrengen om Oekraïne te steunen, en dat op een Oekraïens getinte benefietavond in de Handelsbeurs in Antwerpen. “Het is heel zwaar om te zien wat daar gebeurt, maar dat stopt ons niet om alles uit de kast te halen om onze landgenoten zoveel mogelijk te helpen.”

Yaremma is niet aan zijn proefstuk toe als het op vrijwilligerswerk aankomt. “Vorig jaar fietste ik vanuit België tot in Oekraïne om geld in te zamelen voor SOS Kinderdorpen Oekraïne", aldus de student. “Ook toen was die hulp nodig, aangezien het conflict al in 2014 begon. In september stond ik nog op enkele honderden meters van de toenmalige frontlinie, waar nog dagelijks gevochten werd. Ik zag in welke omstandigheden kinderen daar opgroeien. We kunnen ons dat hier niet inbeelden.”

Humanitaire hulp

“24 februari 2022 is een dag die geen enkele Oekraïner zal vergeten. Na een uurtje geshockeerd naar het nieuws te kijken, schoot ik in actie. Binnen de 24 uur hadden we met SOS Kinderdorpen België een nationale campagne opgericht en €15.000 ingezameld. Intussen is dat al meer dan €240.000", aldus Yaremma.

Daarnaast begon de student samen met de Oekraïense scouts in België humanitaire hulp in te zamelen. “We zetten in enkele dagen een heel logistiek proces op om alle donaties efficiënt tot bij ons te krijgen. Wat begon met een aantal dozen, werd meer dan 130 ton aan humanitaire hulp die we verzonden hebben. Helaas zijn de donaties nu, na 88 dagen, bijna volledig gaan liggen.”

Volledig scherm Vorig jaar fietste Yaremma Vengrynovych naar Oekraïne. © Vertommen

Win-win

Zo kwam Yaremma op het idee voor ‘Let’s Connect For Ukraine’, een Oekraïens getinte benefietavond. De Oekraïense gemeenschap, SOS Kinderdorpen en JCI België slaan hiervoor de handen in elkaar. Met de Handelsbeurs in Antwerpen als exclusieve locatie ziet de student het groots.

“Mijn doel is om als Oekraïense Belg en student Handelsingenieur de top van de Belgische businesswereld samen te brengen. Voor bedrijven kan dit een win-win zijn. Ze steunen een goed doel, maar krijgen er ook iets voor terug: kunnen netwerken met andere topbedrijven, en een diner op een unieke locatie die voor de gelegenheid in een Oekraïens jasje gestoken wordt. Er staat ook een Oekraïens getint programma gepland: onder andere een ex-winnares van ‘The Voice Ukraine’ zal optreden.”

Er worden tafels verkocht per tien personen voor 2.500 euro. Alle opbrengst gaat naar SOS Kinderdorpen en hun werk met kwetsbare Oekraïense kinderen en families, alsook naar de aankoop van medicijnen vanwege de nijpende tekorten in Oekraïense ziekenhuizen. Inschrijven kan nog steeds. Alle info via yaremma@telenet.be of 04 99 71 66 39.

Volledig scherm De Antwerpse Handelsbeurs. © Klaas De Scheirder