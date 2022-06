Nu ook officieel: de ‘grootste spelletjeshal van Europa’ komt naar Antwerpen: “3.000 vierkante meter spelplezier”

Toch is de arcadehal, na een comeback in de Verenigde Staten, bezig aan een revival in onze contreien. En daar zit Gamestate voor iets tussen. Het Nederlandse familiebedrijf, dat sinds de jaren vijftig actief is in de branche, is volop bezig met de uitbouw van een heus ‘arcade-imperium’. Nederland telt inmiddels acht Gamestate-vestigingen. Die zijn een succes. Zo komen in arcadehal aan de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam elk jaar liefst 250.000 bezoekers over de vloer. Sinds kort verovert Gamestate ook het buitenland. Eind vorig jaar gingen in het Duitse Oberhausen en Brussel vestigingen open. En straks is Antwerpen aan de beurt.