Nu al moeizame avondspits op Antwerpse Ring door werken op Viaduct Merksem: 50 minuten aanschuiven richting Nederland

Regio RECONSTRUC­TIE. Hoe het dossier van de ondergrond­se pijplei­ding tussen Antwerpen en het Ruhrgebied al van dag 1 gedoemd was om te mislukken

Het stond in de sterren geschreven, maar de ondergrondse leidingstraat tussen het Duitse Ruhrgebied en de Antwerpse haven komt er – voorlopig – niet. Sinds de plannen in maart 2021 uitlekten, was er enorm veel protest omdat er 80 woningen, natuur- en landbouwgrond bedreigd werden in Antwerpen en Limburg. “We winnen tijd, maar gerust ben ik er niet in. Die nieuwe pijpleidingen zullen vroeg of laat toch weer de kop opsteken”, zegt Nancy Hermans van Gelateria Mama Calinka in Schoten, één van de mogelijke slachtoffers van een onteigening. Een verhaal van veel gebrekkige communicatie en 2 jaar onzekerheid bij tientallen gezinnen in twee provincies.

22 januari