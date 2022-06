Nordica 31 viert tweejarig jubileum met speciaal menu: "Ondanks corona hebben we twee fantastische jaren achter de rug”

Antwerpen Stadscen­trum heeft opnieuw Kringwin­kel: “Nieuwe huisstijl na ruim 20 jaar”

De stad Antwerpen is een zevende Kringwinkel rijker. Schepenen van Middenstand Koen Kennis (N-VA) en Tom Meeuws (Vooruit), bevoegd voor Sociale Zaken, openden mee de deuren in de Lange Koepoortstraat. Daar was vroeger kledingzaak Het Paleis gevestigd. In één moeite is er na 20 jaar ook een nieuwe huisstijl gelanceerd met de slogan ‘Opnieuw geluk’.

23 juni