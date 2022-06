Nooit meer lege vijver? Werken aan ondergrondse leiding naar stadspark begonnen

In het stedelijk administratief centrum Den Bell wordt momenteel dagelijks een grondwater opgepompt om de ondergrondse bouwdelen en parking watervrij te houden. In plaats van dat water te laten afvloeien via de riolering, wil de stad het zuiveren tot vis- en vijverkwaliteit en via een leiding naar het Stadspark transporteren. Daar kan het via de Stadparkvijver in de bodem infiltreren en het waterniveau van de vijver met 10 à 15 centimeter laten stijgen.