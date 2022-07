Nog maar eens aanslag tegen familie kickbokser Jamal Ben Saddik: twee verdachten opgepakt

DeurneVannacht werd opnieuw een aanslag gepleegd tegen de familie van kickbokser Jamal Ben Saddik. Na woningen in Borgerhout en Borsbeek, die een link hebben met Ben Saddik, werd in de nacht van donderdag op vrijdag een woning in de Sint-Rochusstraat in Deurne geviseerd. Het gaat om een explosie aan Bens Handcarwash. Die was tot voor kort eigendom van iemand uit de familie Ben Saddik.

De politie kreeg rond middernacht een oproep nadat er een explosie te horen was in de Sint-Rochusstraat. Er bleek een aanslag gebeurd te zijn voor de deur van Bens Handcarwash. In de ruiten zijn ook kogelinslagen te zien. De handcarwash heeft een link met Jamal Ben Saddik. Tot enkele maanden geleden was een familielid van de kickbokser eigenaar van de handcarwash.

In Borgerhout werden vannacht ook meteen twee verdachten opgepakt. Zij zouden even voordien met een oorlogswapen gevuurd hebben op een handelspand. Dat zegt het Antwerpse parket. Momenteel wordt nog onderzocht of er een link is met het beschieten van de handcarwash in Deurne, eerder op de avond. Politie en parket onderzoeken ook of er een link is met het drugsmilieu.

Volledig scherm Aanslag familie Jamal Ben Saddik in Sint-Rochusstraat © Marc De Roeck

Kickbokser Jamal Ben Saddik krijgt al langer te maken met aanslagen. Drie dagen geleden werd er nog geschoten bij zijn eigen woning in de Zegepraalstraat. Begin juni werd zijn gevel al eens bestookt met vuurwerk. Ook vorige week werd er nog een woning beschoten. Toen ging het om een woning tegenover het ouderlijk huis van Ben Saddik.

Jamal Ben Saddik wordt wel vaker gelinkt met het Antwerpse drugsmilieu. Hij is een verdachte in het dossier van de gekraakte chatdienst Sky ECC. Daarvoor werd hij een jaar geleden aangehouden. Ben Saddik zat toen ook een maand in de cel.

Volledig scherm Aanslag familie Jamal Ben Saddik in Sint-Rochusstraat © Marc De Roeck

Volledig scherm Aanslag familie Jamal Ben Saddik in Sint-Rochusstraat © Marc De Roeck

Volledig scherm Aanslag familie Jamal Ben Saddik in Sint-Rochusstraat © Marc De Roeck

