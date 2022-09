Nog altijd geen oplossing voor treinmalaise in Noorderkempen: “Afschaffingen en vertragingen blijven scheren en inslag”

Brecht/Antwerpen/Essen/Herentals/Lier In mei trokken pendelaars al eens aan de alarmbel. Lange vertragingen en afgeschafte treinen in het station Noorderkempen en op de lijn tussen Antwerpen en Essen waren schering en inslag. De NMBS beloofde beterschap, maar die is er 4 maanden later volgens Kamerlid en verkeersspecialist Jef Van den Bergh (CD&V) nog niet. “De NMBS belooft nu wel inspanningen te zullen leveren, maar dat is wel rijkelijk laat.”

De NMBS gaf in mei van dit jaar als reden voor de vertragingen en afgeschafte treinen een grote personeelsuitval door ziekte. Volgens Jef Van den Bergh blijft het personeelstekort echter aanhouden. “Een op de twee S32-treinen tussen Essen en Antwerpen blijft afgeschaft. Hetzelfde geldt voor een IC-trein tussen Antwerpen en Brussel en een aantal piekuurtreinen tussen Herentals en Antwerpen en tussen Herentals en Lier. Vorig jaar werd er een halfuurregeling beloofd tussen Noorderkempen en Antwerpen, maar dat lijkt nog altijd een verre droom. Al is er ook een lichtpuntje voor de trein S32 Antwerpen-Essen. Die zal twee keer ’s morgens en twee keer ’s avonds rijden in functie van de scholen langs de lijn.”

Volledig scherm Antwerpen-Centraal © Klaas De Scheirder

Beloftes

Volgens Jef Van den Bergh heeft de beperkte dienstverlening één oorzaak. “Er is gewoon te weinig (rijdend) personeel”, zegt het Kamerlid. “En dan vooral een gebrek aan treinbegeleiders vooral in de depots van Antwerpen en Leuven. Het is een problematiek die al meer dan een half jaar aansleept. De NMBS kondigde in maart inspanningen aan op vlak van opleiding en rekrutering, maar die lijken maar weinig resultaat op te leveren. Er worden nu wel extra initiatieven genomen. De NMBS gaat de inspanningen om extra treinbegeleiders te vinden opschroeven. De bedoeling is dat er dit jaar 1.300 mensen worden gerekruteerd. Het zou dan gaan om onder meer een soort van assistent-treinbegeleider. Die kunnen sneller en zonder een lange opleiding ingezet worden. Aan treinbegeleiders die op pensioen gaan, zal toch nog gevraagd worden om vrijwillig een beperkte dienst te vervullen. De NMBS belooft ook te bekijken of de opleiding niet efficiënter kan.”

Te laat

Initiatieven die Van den Bergh alleen maar kan toejuichen. “Maar waarom hebben ze dit bij de NMBS niet vroeger willen inzien ? De alarmkreten waren er al in het voorjaar. Tegen de zomer zou het opgelost geraken. Dan werd het 1 september, maar ondertussen blijven er nog altijd die afgeschafte treinen. De oorzaken zijn duidelijk. Personeel dat ontslag neemt is op enkele weken tijd weg, maar nieuw personeel inzetten kost tot bijna vijf maanden tijd. Door het gebrek aan personeel, neemt ook de druk toe op het personeel dat er wel is en nog maar moeilijk verlof kan nemen. In Antwerpen is er sprake van een absentiegraad van 14 procent terwijl dat elders maar 4 of 5 procent is. En uit een parlementaire vraag aan bevoegd minister Gilkinet, blijkt bovendien dat men tijdens de corona-periode onvoldoende heeft doorgezet met het voldoende aanwerven van rijdend personeel.”

