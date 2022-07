‘No go’, ‘no park’ en ‘slow speed’ zones voor deelsteps actief

AntwerpenDe stad Antwerpen voert vanaf vandaag beperkingen in voor deelsteps. Er zijn zones afgebakend waar ze niet mogen komen en zones waar ze niet mogen achtergelaten worden. In drukke gebieden of voetgangerszones mogen de steps nog maar maximum 8 kilometer per uur rijden.

De ‘no go zones’ zijn gebieden waarin het gebruik van de step niet wenselijk is, onder andere in natuurdomeinen en begraafplaatsen, in het treinstation Antwerpen-Centraal en aan de ingangen van de Brabantstunnels op de Leien. De deelsteps zullen automatisch snelheid verminderen en stilvallen wanneer gebruikers deze zones toch proberen binnenrijden.

In drukke gebieden of gebieden met beperkte openbare ruimte zoals natuurdomeinen, begraafplaatsen, sportterreinen, speeltuinen, bruggen over de Ring en randgebieden van de Ring voerde de stad ‘no park zones’ in. Deelsteps zullen daar niet achtergelaten kunnen worden, tenzij in de gemarkeerde dropzones in het gebied. De gebruiker zal indien hij niet in een dropzone parkeert niet kunnen uitloggen en dus blijven betalen voor een sessie.

In drukke gebieden of voetgangerszones zoals de Meir en op en rond de Grote Markt zullen ‘slow speed zones’ worden ingevoerd. Deelsteps zullen in deze zones tussen 11 en 19 uur automatisch vertragen naar maximaal 8 kilometer per uur.

