Nijpend tekort in buitengewoon basisonderwijs in Antwerpen: 599 kinderen op de wachtlijst

NET OPEN. Cobra, de nieuwe place to be aan de Leopold­plaats: “Geen enkel gerechtje is basic”

Het allernieuwste restaurant in Antwerpen ziet er uiterst stijlvol uit. Hoe kan het ook anders als een van de eigenaars Esfan Eghtessadi is, een van de CEO’s van het Antwerpse kledingmerk Essentiel. Doe daar Orlando Schuitema als chef-kok bij - hij deed ervaring op bij The Jane - en je hebt het recept voor succes te pakken. Cobra opende vorige week en brengt opnieuw sfeer, stijl en een groot terras naar de Leopoldplaats.