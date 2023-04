Nijpend tekort in buitengewoon basisonderwijs: 599 kinderen op de wachtlijst

Word jij de 'homo Deurniver­sa­lis'? Deurne organi­seert Zotte Zondag

Op zondag 30 april is het weer ‘Zotte Zondag’ in Deurne. Jong en oud kan op de parking van het districtshuis gratis deelnemen aan verschillende attracties en activiteiten. Competitieve geesten kunnen ook meedoen aan het kampioenschap ‘Deur(ne)mat gooien’ of aan de Homo Deurniversalis. Daarnaast is er ook nog een heleboel randanimatie.