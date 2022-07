Nightlifeconcept The Love Below host stage op Tall Ships Races én Tomorrowland

The Love Below werd in 2006 in het leven geroepen door Nathan ‘N8N’ Ambach, de zoon van Paul ‘Boogie Boy’ Ambach. Het nightlifeconcept werd vooral bekend door zijn legendarische afterparty’s en zorgde maandelijks voor hiphop-, funk- en R&B-events met als missie soulmuziek weer op de kaart te zetten.

De volgende dag, op zaterdag 23 juli, host The Love Below een stage op Tomorrowland met dj’s Faisal, N8N, Deloin, Nicolaz, Makasi, Mystique, Kobalt, Black Gold Digger en Bros Bros. Terug in Antwerpen, op donderdag 30 juli, plant The Love Below een event op het terras van Cafe Capital in het stadspark en in de maand augustus een rooftop sessie op het dak van de Black Smoke. Vanaf september neemt The Love Below elke tweede zaterdag van de maand plaats in Club Capital met vier dj’s op twee verdiepingen.