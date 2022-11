Night of the Proms strijkt dit weekend weer neer in Antwerps Sportpaleis

Vooral van Kool & the Gang wordt verwacht dat ze het publiek dit weekend in beweging brengen. De groep boekte doorheen de jaren 80 succes met funky hits als ‘Celebration’, ‘Ladies Night’, ‘Get Down On It’ en ‘Fresh’. Van de originele line-up is onder meer medeoprichter Robert Earl ‘Kool’ Bell nog steeds van de partij.

Ook de Britse zanger Nik Kershaw is vooral een eighties-idool, met hits als ‘Wouldn’t It Be Good’, ‘The Riddle’ en ‘I Won’t Let The Sun Go Down on Me’. Voor het jongere deel van het Proms-publiek is er onder meer de Schotse Amy Mcdonald, bekend van haar wereldhit ‘This Is The Life’ uit 2008, en jazztalent YolanDa Brown. Van eigen bodem komen Axelle Red, Metejoor en Bart Peeters delen in de pret.