Nieuwjaarsconcert in Handelsbeurs: “De uitgelezen muzikale nieuwjaarsbrief”

Antwerpen Al maand geen parkeerboe­tes in Antwerpen: “Parkeer­wach­ters kunnen sinds cyberaan­val niet meer controle­ren”

Wie de voorbije weken op straat aan ‘zwartparkeren’ deed in de stad Antwerpen, riskeert daarvoor géén retributie (boete) voor in de bus te krijgen. Ook dát blijkt een gevolg van de cyberaanval van 6 december. “Onze parkeerwachters konden niet controleren of je al dan niet parkeergeld betaalde”, geeft schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) toe, die rekent op enige burgerzin. Voor wie zijn auto hoopt te droppen bij het soldenjagen, hebben we echter slecht nieuws...

8:55