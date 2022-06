Nieuwjaar vieren in de zomer? Uitgesteld Antwerps eindejaarsvuurwerk gaat in juli de lucht in

In tegenstelling tot de nacht van 2020 naar 2021 werd er op oudjaar richting 2022 wel stevig gevierd in de binnenstad, ook al waren danscafés en discotheken gesloten en moesten horecazaken en cafés nog voor middernacht de deuren sluiten. Het grote nieuwjaarsvuurwerk van de stad werd echter - om evidente redenen - niet de lucht in geschoten, maar het was wel al aangekocht en de vuurwerkmaker had alles al in gereedheid gebracht voor een spektakel.