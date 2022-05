Nieuwe speeltuinen langs Thonetlaan op Linkeroever

Gemoedelij­ke sfeer rond Bosuil: “Brugge titel­stress bezorgen, daarvoor krijg je extra zin in deze match”

Onder een stralende zon kleurt het Bosuilstadion deze middag rood-wit. Opzwepende muziek zet er de toon, en ook aan cafe Great Old zit de sfeer al goed. De Antwerp-fans willen het seizoen duidelijk in schoonheid afsluiten. De politie is massaal opgetrommeld om de massa in goede banen te leiden en boven het stadion houdt ook een helikopter een oogje in het zeil.

