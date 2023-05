NIEUWE REEKS. 100 jaar Rivierenhof. “Oase van rust in 16de eeuw... tot ‘Zwarte Maarten’ en het Spaanse leger opduiken”

ASSISEN. 29 jaar cel gevorderd tegen Betin Azemi na moord op Ismet Osmanaj: “Hij verdient strenge straf, maar niet levenslang”

De jury is opnieuw in beraad. Ditmaal zullen ze beslissen hoe lang Betin Azemi de cel in moet voor het vermoorden van Ismet Osmanaj. Advocaat-generaal Backx vorderde een straf van 29 jaar. Geen levenslang, maar dat is enkel vanwege zijn beperkte intelligentie en gebrek aan empathisch vermogen. “In tegenstelling tot Ismet krijgt Azemi nog kansen. Maar hij verdient wél een zware straf, omwille van de gruwel en zinloosheid van het geweld.” Azemi’s laatste woord bracht hij met een emotie die hij het hele proces lang niet toonde.