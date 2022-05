Nieuwe poging om Zorgbedrijf te privatiseren, maakt personeel ZNA Joostens doodongerust: “We zijn bang, we zien samenwerking absoluut niet zitten”

Vorig jaar was er veel te doen over de poging van Zorgbedrijf Antwerpen om een opening te vinden naar de private sector. Alleen moest dan een Vlaams decreet worden aangepast dat zoiets toeliet. De gemeenteraad keurde anticiperend al de herstructurering goed, maar PVDA stapte naar de gouverneur. Die schorste het gemeenteraadsbesluit. In het Vlaams parlement is een meerderheid voor een wijziging van het decreet intussen niet meer realistisch.