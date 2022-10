Nieuwe pakjessorteermachine in Antwerpen X zorgt voor verdubbeling van capaciteit: “Net op tijd voor eindejaarsperiode”

Uitbreiding noodzakelijk

“Daarom wordt de nieuwe machine in twee fasen gebouwd”, vertelt Tom Geerinckx, Preparation Manager van Antwerpen X. “Onze huidige machine draait nog op volle toeren en ondertussen is het eerste deel van de nieuwe machine vorige maand in gebruik genomen. Begin 2023 beginnen we met de bouw van het tweede deel. De volledige PSM zal operationeel zijn tegen de eindejaarsperiode van 2023 en zal 20.000 pakketten per uur kunnen sorteren.” Als de nieuwe machine volledig in gebruik is, wordt de oude pas ontmanteld en afgebroken.