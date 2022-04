Nieuwe ouderadviesraad ‘Sterkouders’ in Sint-Augustinus moet ouders met kinderen op dienst neonatologie ondersteunen

Ouders die met hun kindje(s) op de dienst neonatologie terechtkomen, gaan vaak door een moeilijke en onzekere periode. Ze zitten met veel vragen en zorgen, maar met weinig mentale ruimte om alles uit te zoeken. Daarom ging campus Sint-Augustinus in zee met de ‘Sterkouders’. Dat is een ouderraad die bestaat uit ouders van wie de kindjes ook ooit op de dienst neonatologie werden opgenomen. Zij willen de brug vormen tussen ziekenhuis en ouders, tussen medisch personeel en mama’s en papa’s.

Ontbrekende schakel

“In 2019 is het idee ontstaan om ouders die zelf recent met hun kindjes op neonatologie verbleven, te betrekken als adviserend orgaan en de kans te geven om andere ouders op neonatologie te ondersteunen”, vertelt dr. Katleen Plaskie, medisch diensthoofd neonatologie. “In 2020 heb ik hen voor het eerst samengeroepen, om mee na te denken over de bouw van onze nieuwe afdeling voor neonatale intensieve zorgen. Intussen is er een officiële vzw opgericht. Het was de schakel die nog ontbrak.”

Iets terugdoen

Kirsten Livens, voorzitster van de VVOC (Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen), maakt ook deel uit van Sterkouders: “Als je kindje onverwacht op 29 weken ter wereld komt, zou je denken dat dat een negatieve ervaring is. Ergens was dat natuurlijk zo: de angst neemt het op zulke momenten een stukje over. Maar wij hebben een heel mooie, warme tijd gehad op de neonatologie. Ondanks de drukte was er steeds een luisterend oor. De ondersteuning en de geruststelling van zo’n topteam dat mee zorgt voor je kleintje, was voor mij heel belangrijk. Daarom stapte ik mee in Sterkouders: ik wilde iets terugdoen voor al die goede zorgen.”