Nieuwe lokalen en stevig likje verf: Kansenhuis in Rolwagenstraat opent vernieuwde sociale dienst

AntwerpenHet Kansenhuis van Bond Zonder Naam opende vandaag een vernieuwde sociale dienst in de Rolwagenstraat. Dankzij donaties, subsidies van de stad Antwerpen en een samenwerking met Filet Divers vzw kan de beweging de meer dan 600 hulpbehoevenden per jaar in een opgefriste ruimte ontvangen. Maatwerkbedrijf Manus nam de verbouwing op zich.

Wat oorspronkelijk een houtatelier was is sinds 2004 de thuis van het Kansenhuis van Bond Zonder Naam. Naast de sociale kruidenier op de benedenverdieping -die tevens de eerste van België was- kunnen mensen in armoede er terecht voor een kop koffie in de ontmoetingsruimte, in een tweedehands kledingwinkeltje en sociaaljuridisch advies. Ook vormt ‘groepswerk’ een belangrijk facet van de werking: dit kan gaan van computer- en taallessen, crea-ateliers of kookprojecten.

“Dankzij een gulle donatie konden we de bovenverdieping van het Kansenhuis vernieuwen zodat we kansarmen opnieuw op een fatsoenlijke manier kunnen ontvangen”, zegt directeur van Bond Zonder Naam Barbara Torfs. Maatwerkbedrijf Manus stond in voor de renovatie en verbouwde op twee maanden tijd twee spreekkamers, evenveel vergaderruimtes en één polyvalente zaal. “Een plek die behalve een administratieve functie heeft in doorverwijzing, activatie, concrete hulpverlening en noodhulp, ook inzet op verbinding en menselijke warmte”, aldus Torfs. “Honderd Oekraïense gezinnen vonden bijvoorbeeld al hun weg naar onze sociale dienst. Onze rol is dan om die mensen door te verwijzen naar de OCMW’s en de CAW’s.”

Filet Divers, een vzw ontstaan uit de schoon van Bond Zonder Naam onder leiding van Yves Bocklandt, kan voor de dagelijkse werking van het kansenhuis rekenen op financiële steun van de stad Antwerpen, aangevuld met donaties. In de sociale kruidenier komen elke dag gemiddeld honderd mensen langs voor boodschappen: “Het verschil met een voedselbedeling is dat we ze hier niets gratis geven en ze bewust maken dat dingen geld kosten”, aldus Torfs. Bond zonder Naam runt al meer dan 60 jaar een sociale dienst in de stad Antwerpen.

