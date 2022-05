Nieuwe locaties van Blue Bike zijn een succes

Antwerpen Oekraïense studenten krijgen snelcursus aan de universi­teit

In mei en juni organiseert de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen de Antwerp Short Course. De snelcursus is er speciaal voor studenten uit Oekraïne die recent naar Vlaanderen vluchtten. De Oekraïense vluchtelingen leren Nederlands en worden voorbereid op een eventuele studie in het hoger onderwijs in Vlaanderen. “Het is niet omdat je moet vluchten voor oorlog in je thuisland, dat je ook wegvlucht van het recht op onderwijs.”

