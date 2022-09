Nieuwe ecotour neemt je mee door Antwerpen op een houten fiets

AntwerpenZe rijden verrassend gemakkelijk en ze zijn veel duurzamer dan een gewone fiets: met unieke, houten fietsen nemen de stadsgidsen van Make Antwerp Great Again je mee op hun nieuwe ecotours. De fietsen passen in het totaalverhaal van de tours: “Het thema ecologie is meer dan bloemen en planten.”

Vroeger was alles slechter. Dat is het motto van Make Antwerp Great Again, een groep van 16 gediplomeerde stadsgidsen onder leiding van Wim Van Hauteghem (55). Wim is bankier in het dagelijkse leven, maar stadsgids in bijberoep. “Met onze positieve tours willen we een boodschap van hoop geven”, vertelt Wim. “Het gaat eigenlijk heel goed met onze stad. Dat proberen we te laten zien tijdens onze rondleidingen.”

1 boom, 50 fietsen

Make Antwerp Great Again begon met looptours, daarna kwamen er ook tours op de elektrische step bij. Sinds kort kan je Antwerpen ook ontdekken op een houten fiets van Cocomat Bikes. “De fietsen worden gemaakt van duurzaam essenhout uit Oost-Europa”, vertelt Wim. “Uit één boom kan je maar liefst 50 fietsen maken: dat is veel duurzamer dan een gewone fiets. En ze fietsen verrassend gemakkelijk: ze zijn iets zwaarder dan een gewone fiets, maar het zijn echt wel fietsen van topkwaliteit.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Op pad met de houten fietsen van Cocomat Bikes tijdens een ecotour van Make Antwerp Great Again: gids Wim Van Hauteghem (met het blauwe petje). © rv

Duurzaamheid

Het is vooral de totaalbeleving die Wim deed kiezen voor houten fietsen. “We brengen een verhaal over duurzaamheid tijdens onze tours, daar passen deze fietsen perfect in. Tijdens onze ecotour gaan we op zoek naar grote projecten die onze stad klaarmaken voor de toekomst. Ecologie is meer dan bloemen en planten: het gaat erover hoe een stad leefbaar te maken. We rijden naar het Nieuw Zuid, de Scheldekaaien, het Provinciehuis, het Stadspark … Bij elke stop zit er een verhaal achter over duurzaamheid. Aan het Zuidpark vertellen we bijvoorbeeld over The Sponge, een innovatief systeem voor wateropvang onder het park.”

De tours duren 2 à 2,5 uur en zijn te boeken vanaf 6 tot 15 personen voor 35 euro per persoon. “De enige voorwaarde is dat je kunt fietsen”, besluit Wim. “En na elke 100 kilometer planten we een boom in de stad.”

Volledig scherm Op pad met de houten fietsen van Cocomat Bikes tijdens een ecotour van Make Antwerp Great Again. © rv

