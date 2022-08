Nieuwe drieling leeuwenwelpen geboren in ZOO Antwerpen: “Publiek mag helpen kiezen voor namen met een X”

AntwerpenIn ZOO Antwerpen was het dubbel feest. Leeuwin Tasa wierp maandagochtend drie welpjes in een aparte kraamkamer. Terwijl haar vorige drie welpen Whisker, Waka en Winta 14 maanden oud zijn, vergroot de leeuwentroep nu opnieuw met drie nieuwe jongen. Als de verzorgers binnekort het geslacht kennes, zullen ze op zoek gaan naar namen.

Deze tweede worp van leeuwin Tasa met mannetje Nestor past helemaal in het kweekprogramma voor deze kritiek bedreigde diersoort waaraan ZOO Antwerpen deelneemt. “De genen van zowel vader Nestor, moeder Tasa als van de nakomelingen zijn belangrijk voor het voortbestaan van de West- en Centraal-Afrikaanse leeuw die lijdt onder jacht, stroperij, biotoopverlies en vergiftiging. Het internationale ZOO-stamboek groeit aan met de volgende belangrijke generaties”, klinkt hij bij ZOO Antwerpen.

Vlotte bevalling

Nog voor de eerste welpen Whisker, Waka en Winta één jaar werden, was moeder Tasa weer krols en paarde ze met mannetje Nestor. Drie maanden of zo’n 110 dagen later, zijn de kleintjes al volgroeid in de buik en is het tijd voor hun geboorte. “Toeval wil dat dat net op de geboortedag van vader Nestor gebeurde”, vertelt verzorger Anke. Op de camerabeelden konden de verzorgers zien hoe Tasa vlot beviel en onmiddellijk de jongen mooi aflikte en hen liet drinken. “De worp bestaat opnieuw uit drie welpen. Ze worden blind en hulpeloos geboren en blijven enkele dagen dicht bij de moeder binnen.”

“We verwachten dat we hen al snel buiten bij elkaar kunnen introduceren. De eerste nakomelingen van Nestor en Tasa, dochters Waka en Winta en zoon Whisker, zullen binnen enkele maanden een plaats in een andere zoo krijgen. Geslachtsrijpe mannetjesleeuwen ambiëren het leiderschap over de troep wat hier tot conflicten met vader Nestor zou leiden. De vrouwtjes Waka en Winta mogen met hun belangrijke genen een nieuwe tak aan het stamboek laten groeien door zelf welpen te krijgen”, vertelt curator Sarah.

Jaar van de X

In ZOO Antwerpen krijgen alle dieren geboren in 2022 een naam beginnend met de letter X. “Op de leeftijd van twee maanden worden de jongen gevaccineerd tegen de kattenziekte en krijgen ze een chip van dokter Francis. Dan weten we ook definitief hun geslacht en kunnen we op zoek naar drie leuke, Afrikaanse namen. Met die X wordt dat wel geen gemakkelijke”, voorspelt verzorger Bart. “We gaan onze favorieten uitkiezen en het publiek mee laten kiezen via onze sociale media. Wordt vervolgd.”

