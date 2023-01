Nieuwe carnavalskermis op Karel de Preterlei

Antwerpen Komst van bekende reuzen voer voor speculatie: houdt Royal de Luxe deze zomer hondenrace in Antwerpse straten?

In Antwerpen (en ver daarbuiten) wrijven ze zich nu al in de handen: van 25 tot 27 augustus palmen de reuzengrote marionetten van het befaamde Franse straatgezelschap Royal de Luxe de straten in. Geen ‘Grote en de Kleine Reus’ (1998), ‘Olifant’ (2006), ‘Duiker’ (2010) of ‘Oma Reus’ (2015) deze keer. Maar welke hoofdrolspelers mogen we dan wél verwachten? Een gigantische bulldog en een Mexicaanse naakthond misschien? Het heeft er alle schijn van.

