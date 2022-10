Nieuwe buurtfietsenstalling in Sint-Elisabethstraat (Antwerpen-Noord): stad telt nu al 1.500 staanplaatsen

Als je thuis geen ruimte hebt om fietsen goed weg te zetten, zijn buurtstallingen een oplossing. In de stad Antwerpen tellen we met de nieuwe plek in de Sint-Elisabethstraat bijgerekend nu ruim 1.500 staanplaatsen. “Alles samen hebben we nu dertig inpandige stallingen (zoals in de Sint-Elisabethstraat 10), 25 fietsentrommels en één grotere fietsparking”, zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). “We voorkomen op die manier hinderlijk achtergelaten fietsen op straat.”