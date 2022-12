Nieuwe buurtfietsenstalling geopend in Antwerpse Doornelei

Column Luc Van der Kelen over de uitdagin­gen voor de kleine zelfstandi­ge: “Lege vitrines dreigen het lot te worden van zaken in alle winkelstra­ten van oudsher”

Deze week in de Delhaize aan de Bredabaan in Merksem. Ik loop recht op Johan Verlinde. Ik was een goede klant van zijn kippenslagerij-delicatessenzaak, dicht bij het districtshuis. Twee maanden geleden was de zaak plots verdwenen. Geen kip aan ’t spit meer. Geen kalkoen meer met kerstmis of boerenpaté. Dat verkopen ze ook in de Carrefour verder op de Bredabaan of in het kraam op de Winkelstap, maar bij Johan waren ze veruit het best.

3 december