Nieuw knooppunt tussen Kennedytunnel en E17-E34 knipt Charles de Costerlaan: “We duwen sluip- en doorgaand verkeer weg uit Linkeroever”

UPDATE KIJK. “Binnen een minuut was alles weg”: buren zien hoe voorbijgan­gers geld graaien nadat bestuurder tienduizen­den euro’s uit wagen gooit tijdens achtervol­ging

“Er lag hier een tapijt van briefjes van tien en twintig euro.” Tijdens een achtervolging in Wilrijk gooiden de inzittenden zaterdagavond grote sommen geld naar buiten. Getuigen zagen hoe enkele jongemannen het geld meteen begonnen op te rapen. Volgens het parket werd er 57.000 euro in beslag genomen — een som die je als eigenaar uiteraard terug wil hebben. Al trokken de agenten wel grote ogen toen de ‘eigenaar’ van dit geld wat later effectief het commissariaat binnenstapte.