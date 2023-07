Nieuw fietspad van Fietsostrade F12 in Ekeren geopend

“Hij kwam voor de tv, trapte de deur in en probeerde de auto te stelen”: drankver­slaaf­de vader krijgt scheiding niet verwerkt

Gewelddadige ruzies, veelal onder invloed van alcohol: het kan Nick T. uit Hoogstraten vandaag drie jaar cel kosten. Zijn voornaamste slachtoffer was zijn ex, maar ook haar vrienden moesten het ontgelden. Zo sloeg hij op een verjaardagsfeestje nog een stuk speelgoed kapot op het hoofd van een man. Toch hoopt hij dat “alles weer bergop kan gaan.” Vraag is of de rechter hem daar vandaag bij helpt. “Het is niet vanzelfsprekend om iemand zoals u nog een kans te geven.”