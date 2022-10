Nieuw boekenfestival in Antwerpen: “Niet vervanger van massa-events als Boekenbeurs, wél grote leemte opvullen”

Antwerpen Ook Antwerpen bereikt begrotings­ak­koord: stad heft geen extra belastin­gen voor burgers en onderne­mers, ‘s nachts wordt straatver­lich­ting vier uur lang gedoofd

De stad herziet haar meerjarenbegroting, nu de energieprijzen door het dak gaan en de inflatie galoppeert. Het goede nieuws is dat de belastingen niet verhogen voor burgers en ondernemers. De huur van sportzalen of de kost van vuilniszakken wordt wel geïndexeerd. De straatverlichting wordt tussen 1 en 5 uur ‘s nachts uitgeknipt, maar niet op de invalswegen en op plaatsen waar het voor de veiligheid niet aangewezen is.

