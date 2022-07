Niet verplicht gerust of met te lange vrachtwagen gereden: politie betrapt truckers op Antwerpsebaan

Om te beginnen controleerde de politie de tachograaf van talrijke voertuigen. Chauffeurs van vrachtwagens zijn verplicht om gebruik te maken van een tachograaf, een apparaat dat chauffeurs eraan herinnert om de verplichte rusttijden gedurende de lange werkdagen te nemen. Sommigen negeren die verplichting om langer te kunnen doorrijden. Dat is gevaarlijk en is oneerlijk voor transporteurs die de regelgeving wel respecteren.

Twee truckers respecteerden hun verplichte dagelijkse rust niet. Dat kostte de chauffeurs respectievelijk 110 en 440 euro. Een derde had zijn tachograaf niet in gebruik en had bovendien geen vervoersvergunning of vrachtbrief op zak. De politie stelde een onmiddellijke inning op voor 2.750 euro. Er was ook een trucker die de bestuurderskaart al uit het toestel had gehaald nog voor het einde van zijn werkdag. De bestuurder kreeg een proces-verbaal wat hem 1.320 euro kostte.

Te lange combinaties

Ten tweede is het tussen 16 en 18 uur niet toegelaten om met bepaalde uitzonderlijke combinaties de weg op te gaan. Een enkele chauffeur volgde die bewuste regel niet en kreeg een proces-verbaal van 800 euro. Het voertuig was ook niet voorzien van een retroreflecterende band wat moet zorgen voor een betere zichtbaarheid op bijvoorbeeld kruispunten. De verkeerspolitie heeft de combinatie uit het verkeer gehaald tot de spertijd verstreken was.

Tot slot stelde de politie nog andere inbreuken vast die de chauffeurs zelf of andere weggebruikers in gevaar konden brengen. Eén trucker reed met een combinatie die te lang was, en een andere reed rond met een ernstige barst in de voorruit. Agenten betrapten de bestuurder van een voertuig dat niet ingeschreven bleek te zijn en als laatste reed er ook iemand met een onaangepaste snelheid, wat hem een boete opleverde.

Smartphone tijdens het rijden

Op andere plaatsen in de stad controleerde de verkeerspolitie steps en bromfietsen die de verkeersregels niet respecteerden. Twee steps en een elektrische fiets met een gashendel zijn in beslag genomen, omdat er geen verzekering- of gelijkvormigheidsattest aanwezig was. Zodoende was het voor de chauffeurs niet toegelaten om deel te nemen aan het verkeer.

Ook een bromfiets was niet verzekerd en kende hetzelfde lot: inbeslagname. Een enkele weggebruiker negeerde het rode verkeerslicht en tot zes keer toe stelde de verkeerspolitie vast hoe iemand rijden kon combineren met gsm’en. De laatste drie kregen een boete omwille van rijden in een voetgangerszone.

