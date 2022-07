Niet meer dwars door fabriek rijden, maar veiliger rond de site: Umicore legt nieuwe omleidingsweg aan met veel meer comfort voor fietsers

Deurne Braemblok­ken Arenawijk testcase voor nieuwe vorm van betaalbaar wonen: “Voorkomen dat dit erfgoed versnip­perd raakt over verschil­len­de eigenaars”

De stad start met een proefproject voor coöperatief wonen in de Arenawijk in Deurne. Bedoeling is om van de iconische, maar verloederde Braemblokken aan de zuidkant van de wijk zeventig appartementen te maken. “We zijn vooral op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in erfgoed én betaalbaar willen wonen”, zegt bevoegd schepen Els van Doesburg (N-VA).

