Niet mee met de trends van Gen Z? Studenten openen pop-up communicatiebureau Choo Choo

De trends van Gen Z razen als een hogesnelheidstrein voorbij: het is soms moeilijk om bij te blijven. De discussie over deuren of wielen, de app BeReal, NFT’s … Niet alle generaties zijn mee met deze trends. Ook voor veel bedrijven en organisaties is het soms moeilijk om up-to-date te blijven.

“Als je niet weet wat er speelt in de leefwereld van jongeren, wordt communiceren met hen moeilijk”, zegt Robbe Hemeleers, co-founder van Choo Choo. “Vaak gebruiken merken WTF of OMG, maar daar worden jongeren niet wild van, integendeel. Om het in hun taal te zeggen: da’s cringe.”

Workshops

Daarom besloten de 25 studenten van de Belgian Advertising School hun eigen pop-up bureau Choo Choo op te richten. Hun doel is om in zeven weken tijd zoveel mogelijk merken en bedrijven te helpen met jongeren te communiceren. Dat doen ze aan de hand van workshops waarin ze organisaties op de hoogte brengen van de laatste trends in de wereld van de jongeren. Daarnaast bieden ze ook projecten aan en maken ze campagnes om die generatie te bereiken.

Belgian Advertising School is een postgraduaat van één jaar aan Thomas More in Antwerpen. De opleiding bestaat uit drie onderdelen: tien weken les en projecten, een stage van vijf maanden en het runnen van een eigen pop-up bureau. Dat laatste is Choo Choo.

Stage

“Choo Choo zit vol jong geweld: van strategic planners die alles kennen van TikTok, tot creatieven die van elke campagne een unicum maken”, aldus Isaura Van Hyfte, één van de 25 studenten van de Belgian Advertising School. “De afgelopen vijf maanden hebben we stage gelopen in de beste bureaus van België waar we de nodige ervaring hebben opgedaan.”

Choo Choo opent de deuren vanaf 16 mei tot en met 30 juni in co-working space Brain Embassy in Antwerpen. Denk je dat Choo Choo ook iets voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem dan gerust contact op via loket@choochoo.be.