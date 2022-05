“Niemand wil Club Brugge hier kampioen zien worden”: politie, Bosuil en buurt bereiden zich voor op risicomatch zondag

AntwerpenRoyal Antwerp FC ontvangt zondagnamiddag Club Brugge op de Bosuil voor de wedstrijd die mogelijk over de titel beslist. In het verleden kwam het al geregeld tot rellen tussen de harde kernen van deze aartsrivalen. De politie en de club voorzien daarom gepaste maatregelen. “Als Antwerp wint, zal dat heel wat frustraties teweeg brengen bij de fans van Club Brugge.”

Thomas Meersman, de eigenaar van supporterscafé Great Old, kijkt uit naar de wedstrijd van zondag. “Onze spelers zullen zich volledig geven! Geen enkele supporter van RAFC wil Club Brugge kampioen zien worden in het Bosuilstadion. In 1997 hebben we hen al eens de titel afgesnoept door thuis te winnen. Daardoor is Lierse toen kampioen geworden. Het zou zondag wel eens hetzelfde scenario kunnen worden, waarbij Union kampioen speelt. Als Royal Antwerp FC wint, zal dat heel wat frustraties teweeg brengen bij de fans van Club Brugge. Bij verlies zullen de frustraties uiteraard van de Antwerp-supporters komen. We gaan uit van de winst en hebben al voldoende bier voorzien om dat te vieren!”

Honderden agenten

Tussen de harde kernen van Club en Antwerp kwam het in het verleden al geregeld tot rellen. Bij wedstrijden tussen de twee aartsrivalen werden in het verleden al honderden agenten ingezet. Volgens Kim Bastiaens van politiezone Antwerpen worden er zondag aangepaste maatregen voorzien. “Dat gebeurt altijd afhankelijk van de risicoanalyse per wedstrijd. We zullen er zeker aanwezig zijn en zo gepast mogelijk reageren”, legt ze uit. Ook vanuit Royal Antwerp FC worden veiligheidsmaatregelen getroffen. “Uiteraard zullen wij als club er alles aan doen om de veiligheid te garanderen en om de match vlot en zonder incidenten te laten verlopen”, zegt Erwin Van de Sande woordvoerder van RAFC.

In colonne

In het Bosuilstadion zullen zondag 834 supporters van Club Brugge aanwezig zijn. Ze worden via de verplichte combiregeling in bussen onder politiebegeleiding naar het stadion gebracht. “Die bussen rijden in colonne zonder te stoppen tot in het stadion. Daarna gaan de poorten dicht, dus die supporters zitten volledig afgescheiden. Bovendien zit de spionkop nu op een andere plaats aan de zijkant van het stadion, verder van het bezoekersvak. Op dat vlak zal er dus weinig risico zijn”, zegt Dominik Van Landeghem, woordvoerder van de Federatie van Antwerp Supporters Clubs (FASC).

Volledig scherm De Antwerpse politie zette vorig jaar een groot aantal agenten in tijdens de wedstrijd tussen FC Antwerp en Eintracht Frankfurt. © Photo News

