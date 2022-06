Nick Cave steekt frietje met stoofvlees in Berchemse frituur: “Als toemaatje koos hij onze champignonkroket”

Antwerpen“Een friet met stoofvleessaus en een … huisbereide champignonkroket, please .” De klanten van de Frieterij in het Antwerpse district Berchem vielen zaterdagavond steil achterover. Want wie kwam doodleuk hun favoriete frietadresje binnengewandeld? Een levende legende, zowaar: Nick Cave.

De Australische rockzanger Nick Cave speelde zondagavond met zijn begeleidingsband Bad Seeds de wei van het Best Kept Secret-festival in de Beekse Bergen in Nederland plat. Maar een dag eerder werd de wereldster in Antwerpen gespot. In – jawel – frituur De Frieterij in de Boomgaardstraat in het district Berchem.

Het was Sonny Anthonissen die Nick Cave – zoals steeds: strak in het maatpak - herkende en een foto van de wereldster op zijn sociale media plaatste. “Jammer dat Warren Ellis (multi-instrumentalist en jarenlang lid van the Bad Seeds, red.) er niet bij op de foto staat. Maar die was binnen aan het bestellen”, schreef Sonny, die zijn ongeloof maar moeilijk kon verbergen.

Volledig scherm Nick Cave steekt frietje met stoofvlees in Antwerps frituur: “Als toemaatje koos hij onze champignonkroket” © Sonny Anthonissen

Champignonkroket

“Ikzelf was – helaas - niet aanwezig in de zaak toen mijnheer Cave zaterdag binnenwandelde”, vertelt zaakvoerder Leonard Glazema maandagochtend. “Maar ik laat me door mijn jobstudenten vertellen dat de frietjes hem zeer goed gesmaakt hebben. Hij heeft blijkbaar ook uitgebreid de tijd genomen om van ons terras te genieten. Wat hij precies bestelde, vraagt u? Wel, een friet met huisbereide stoofvleessaus én – dat vermoed ik toch - een goeie klodder zelfgemaakte mayonaise. Als toemaatje ging Nick Cave voor onze champignonkroket, eveneens huisbereid.”

Of een wereldster als Nick Cave dan een voorkeursbehandeling kreeg? “Natuurlijk niet, mijn personeel had hem eerst zelfs niet herkend. Ik zou bovendien ook niet willen dat ze hem zouden lastigvallen, met foto’s en zo”, zegt Glazema. “Nee, mijnheer Cave heeft alles netjes moeten afrekenen. Alleen mijn vrienden krijgen hier gratis friet. En tot zover ik weet, behoort Nick Cave niet tot mijn vriendenkring. (knipoogt)”

Volledig scherm Leonard Glazema © Facebook Frieterij

Hotel August?

Naar hoe Nick Cave in de Frieterij verzeild geraakte, heeft Glazema het raden. “Ik gok dat hij dit weekend in het chique hotel August, hier vlakbij in het Groen Kwartier gelegen, verbleef. Daar logeren weleens vaker grote namen. Nick Cave was zaterdag blijkbaar in het gezelschap van een Belg. Vermoedelijk heeft die man goede smaak en heeft hij ons adresje getipt.”

Volledig scherm Nick Cave steekt frietje met stoofvlees in Antwerps frituur: “Als toemaatje koos hij onze champignonkroket” © Facebook Frieterij

