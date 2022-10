Neyla (4) heeft niet te behandelen hersentumor: “Ze had een kans van 1 op het miljoen”

Aan het begin van het schooljaar was Neyla nog kerngezond, maar een kleine maand geleden begon ze zich anders te gedragen. Haar ouders vroegen zich af wat er aan de hand was. Is ze moe? Is ze iets aan het broeien? Slaapt ze niet goed? Twee weken geleden kon Neyla plots niet meer recht lopen en zei ze ‘Ik draai mama’. Ze had moeite met praten en articuleren. In het ziekenhuis gingen alle alarmbellen meteen af.