NET OPEN. Pop-up in Kloosterstraat verkoopt zowel planten als vintage

Cartoonis­te Chrostin brengt Brussels biertje naar Antwerpen

In enkele Antwerpse horecazaken, zoals Café Ernst, Speciale Belge en restaurant Veranda, is tijdelijk het Brusselse biertje Stone Crush te verkrijgen. Het is een samenwerking tussen Brussels Beer Project en Chrostin. De Antwerps cartooniste ontwierp het blikje van de limited-edition IPA die zowel Brussel als Antwerpen belichaamt.