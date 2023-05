NET OPEN. Omstreden YouTuber ‘IbraTV’ opent hamburgerrestaurant in Antwerpen: “Ik wilde gewoon een plek waar ik elke dag gratis kon eten”

Dringend naar de plee in Stadspark? Stad plaatst meer openbare toiletten op hotspots

Dringend naar de plee in het midden van de stad maar het dichtstbijzijnde café is gesloten of vraagt een halve euro? Daar wil het stadsbestuur beter laat dan nooit komaf met maken. In een eerste testfase komen er meer publieke toiletten op hotspots zoals het De Coninckplein en het Stadspark.