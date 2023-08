NET OPEN. Nieuw Zuid verwelkomt brasserie Le Petit Deli: “Bistro met Frans-Belgische keuken”

Auto van kickbokser Jamal Ben Saddik in brand gestoken in Deurne

De wagen van bekende kickbokser Jamal Ben Saddik werd maandagnacht in brand gestoken in de Van Den Hautelei in Deurne. Het lijkt om een aanslag in het drugsmilieu te gaan. Het is de zoveelste aanslag gericht tegen de bekende kickbokser, nadat hij en zijn familie vorige zomer het al verschillende keren moesten ontgelden.