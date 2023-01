Nergens verlaten zoveel jongeren de schoolbanken zonder diploma als in Antwerpen: “Het is vijf na twaalf”

AntwerpenMet een jaarlijks gemiddelde van 1.200 leerlingen is de ongekwalificeerde uitstroom van achttienjarigen in Vlaanderen nergens zo hoog als in Antwerpen. Een infobeurs van het A’REA UP plan - onder de vleugels van schepen voor Onderwijs Jinnih Beels (Vooruit) - moet leerlingen daarom bewuster naar de juiste studiekeuze duwen. Dweilen met de kraan open? “Vlaanderen moet over de partijpolitiek durven kijken en beseffen dat we hier in Antwerpen aan het verzuipen zijn.”