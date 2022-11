Nello & Patrasche krijgen een eigen stripverhaal

In Japan (waar het boek als klassieker jarenlang op school werd gelezen) en de Verenigde Staten (er zijn verschillende films over gemaakt in Hollywood) zijn Nello en Patrasche razend bekend, in Antwerpen zelf is dat heel wat minder. “Hoewel Nello en Patrasche bekender zijn in Japan dan in Vlaanderen, is het 150 jaar oude verhaal sterk verbonden met Antwerpen en dan specifiek de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal”, aldus gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Erfgoed. “De krachtige tekeningen in het stripboek brengen dit waardevolle erfgoed op een toegankelijke manier naar jong en oud.”