Nederlandse vroedvrouw uitgescholden en bespuugd in Antwerpen: “Kut-Hollander, rot op naar je eigen land”

Femke Roelands (23), verloskundige bij het Sint Vincentius Ziekenhuis in Antwerpen, werd deze week na een werkweek van 60 uur bespuugd en uitgescholden door vier jongeren. De Nederlandse nummerplaat van de Zeelandse zette kwaad bloed. “Ze riepen ‘Kut-Hollander, rot op naar je eigen land’ naar me en bespuwden mijn auto. Als ik kon had ik het gedaan, met liefde zelfs, maar er waren kersverse ouders en baby’s die mijn hulp nodig hadden.”

Femke, aangedaan door de aanval, schrijft de schrik van zich af op Facebook. Ze richt zich tot de vier jongeren, drie jongens en een meisje, die haar aan een stoplicht in Antwerpen uitscholden en bespuugden. “Jullie riepen dat ik in m’n kot moest blijven en moest oprotten naar mijn eigen land. Als ik kon had ik het gedaan, met liefde zelfs, maar er waren kersverse ouders en baby’s die mijn hulp nodig hadden”, schrijft Femke. “Ik had er namelijk net een 10 uur-durende nachtshift opzitten. En niet één, het was mijn zesde deze week en ze waren alle zes ontzettend druk. Het was dus oprecht nodig dat die ‘kutHollander’ zich in Antwerpen bevond.”

“Ik hoop dat ik jullie binnen een paar jaar nog eens tegenkom op mijn werkvloer. Dat je dan beseft dat het toch wel fijn is dat die ‘kutHollander’ er af en toe is en je niet aan je lot overlaat. Dat je dan dankbaar bent dat er vroedvrouwen bestaan, die er ook in deze moeilijke tijden dag en nacht zijn om jullie bij te staan. Ik hoop dat je dan terugkomt op je woorden van deze ochtend die jullie zelf toch wel enorm lollig vonden.”

Middelvinger

De Facebookpost van de vroedvrouw werd ondertussen meer dan 5.000 keer gedeeld. Zowel van Belgen als Nederlanders is de steun overweldigend. Het gedrag van de jongeren wordt unaniem veroordeeld. “Ik wilde er echt niet zo’n punt van maken”, zegt Femke aan de Nederlandse krant BN De Stem. “Maar dacht later: op zich is het goed dat hier aandacht aan wordt besteed. Ik heb ook een Belgisch collegaatje dat in Nederland woont, en zij vertelde dat ze ook al eens een middelvinger opgestoken kreeg toen ze de grens overstak.”