Nederlandse vriendinnen verkracht op hotel, daarna beroofd van hun gsm en geld

Full Circle wil hele Antwerpse nachtleven verenigen

19:40 Met één ticket naar negen clubs en meer dan 30 dj’s. Dat is in een notendop het concept van Full Circle,een jaarlijks weerkerend partyconcept. Met één ticket kan je op 10 november zowel in grote nachtclubs als underground feestplekken terecht. Je kan gaan dansen van Ampère en Café d’Anvers over Meatpack tot club Vaag, de Pekfabriek tot zelfs Frituur N°1. “Voor de gelegenheid zal elke venue gehost worden door een ander concept dat zijn strepen al heeft verdiend over de jaren, waardoor het volledige Antwerpse nightlife industry verenigd wordt in één groot event. De Antwerpse scene was nog nooit zo gezond als nu en dat willen we tonen”, zegt organisator Jochem Peterson. “Dit jaar hebben we een volledig Belgische line-up samengesteld over verschillende genres heen.We geven al de dj’s met lange sets en back-to-back all-nighters de kans om zich te profileren als de ambachtsman die hij of zij werkelijk is”, zegt organisator Jochem Peeters. Onder meer Bibi Seck, Black Mamba, Timmerman, Hush Hefner, Arne, Delbaen, Trish Van Eynde en Vision Machine tekenen present. “Met sets van Dripp Radio, extra vertoningen van zorgvuldig geselecteerde muziekdocumentaires en interactieve babbels met belangrijke spelers achter de schermen willen we ook de rijke cultuur achter de muziek in de spotlights zetten”. Voor dat laatste kan je onder meer terecht in De Studio en platenwinkel Wally’s Groove World.