Nederlandse verdachten van mogelijk verijdelde aanslag in Borgerhout blijven aangehouden

Jack (11) overleden na ongeval op speel­plaats in Ekeren: “Door orgaandona­tie heeft onze jongen zijn superkrach­ten doorgege­ven”

“Vanmiddag om 13 uur kregen we het bericht dat onze allerliefste Jack niet meer zal wakker worden.” De politie en het parket hebben vanavond het vreselijke nieuws bevestigd dat Jack, de jongen van 11, die eerder deze week in Ekeren zwaargewond raakte op school, is overleden. Het was voor Jack een ongelijke strijd na een onwezenlijk ongeval, laat de familie weten.