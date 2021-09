Nederlandse straatracer veroorzaakt zwaar ongeval bij Antwerpen, Duitse straatracer op de vlucht

Antwerpen/Hemiksem ASSISEN. Belangrijk­ste getuige stuurt haar kat, vriendin daagt wel op: “Toen ik Bart op brancard zag, vroeg ik of hij alsje­blieft niet wilde doodgaan”

18:36 Sandra C., de ex-partner van Dimitri Gorris en mogelijk de belangrijkste getuige in zijn assisenproces, is vanmiddag niet komen opdagen. Daarmee loopt de zitting wat vertraging op. Het parket stuurt nu een team om te kijken of ze haar nog kunnen ophalen. Ondertussen heeft Shana V. wel al haar getuigenis gegeven. “Ik zag Sandra op haar knieën zitten naast een grote stapel bebloede handdoeken. ‘Mijn kinderen horen dat niet te zien’, zei ze.”