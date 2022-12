Nederlandse rockfotograaf Anton Corbijn houdt expo in Antwerpse Handelsbeurs

In Ikonen presenteert Anton Corbijn bijzonder beeldmateriaal over iconen en hoe die worden herdacht. De monografie bevat onder andere Corbijns serie Cemeteries, een intrigerende reeks foto’s van grafstenen, en a.somebody, een verzameling zelfportretten naar overleden grootheden uit de muziekwereld gefotografeerd in Corbijns geboortedorp Strijen. Daarnaast toont Ikonen een nog niet eerder gepubli­ceerde serie over Lenins visuele aanwezigheid in in de USSR.