Nederlandse drugsbende probeert met gekloonde container douanecontrole in Antwerpen te passeren

Het gaat niet goed met de Antwerpse Zoo: dierentuin hoopt nu op heropening in juni

27 april De Antwerpse Zoo hoopt dat ze ten laatste in juni opnieuw bezoekers kan ontvangen. Want de coronacrisis wéégt op de dierentuin. De abonnees kregen een emotioneel geladen brief in de bus: “Zonder uw steun kunnen we niet voortbestaan. Het gaat niet goed met ons”, klinkt het. Woordvoerster Ilse Segers: “We bereiden ons met verschillende scenario’s voor op een heropening, bijvoorbeeld zonder horeca en afgesloten gebouwen.”