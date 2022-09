Nederlanders hoogst ongerust: ook Antwerpse afvalverwerker Indaver loosde PFAS in de Schelde

Antwerpen Drie verdachten gearres­teerd voor ontplof­fing op Eilandje: aanslag tegen leegstaand gebouw van fruitbe­drijf dat bananen invoert

Deze ochtend rond 5.20 uur is er een ontploffing geweest op het Antwerpse Eilandje. Een springstof ontplofte voor de deur van het historische gebouw van fruitbedrijf Leon Van Parys aan de Zeevaartstraat. Het fruitbedrijf is gespecialiseerd in de invoer van Zuid-Amerikaans fruit. De gebouwen aan de Zeevaartstraat staan al enkele jaren leeg. In de loop van de ochtend kon de Rotterdamse politie drie verdachten arresteren, zo bevestigt het Antwerpse parket.

7 september